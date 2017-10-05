05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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Cinayet sanığına tahrik indirimi

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Cinayet sanığına tahrik indirimi
Bursa'da, kafasına bira şişesiyle vuran arkadaşını göğsüne bıçak saplayarak öldüren Hüseyin Satı'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Cinayet sanığına tahrik indirimi Cinayet sanığına tahrik indirimi Cinayet sanığına tahrik indirimi

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde geçen nisan ayında meydana gelen olayda, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir parkta alkol alan otobüs firmasında muavin olarak çalışan Hüseyin Satı birlikte alkol aldığı arkadaşı Veysel Uğurcan Ceyhan ile iddiaya göre yanlarına gelen arkadaşları Mümin G.'nin kullandığı motosikletin kime ait olduğu konusunda tartışma çıktı.

Tartışma  kavgaya dönüşünce, Satı elindeki bira şişesini Veysel Uğurcan Ceyhan’ın kafasına vurdu. Bunun üzerine Veysel Uğurcan Ceyhan yanında taşıdığı ekmek bıçağını Hüseyin Satı'nın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan  Satı, kaldırıldığı devlet hastanesinde kurtarılamadı.

"KENDİMİ SAVUNURKEN ÖLÜME NEDEN OLDUM"

Olaydan sonra tutuklanan Veysel  Uğurcan Ceyhan hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan duruşmalarada Veysel Uğurcan Ceyhan, "Ben o akşam arkadaşım Özgü G. ile  parkta alkol alıyordum. Daha sonra motosiklet ile yanımıza Mümin G. ve Hüseyin geldi. Bu arada Özgür, Mümin'in kullandığı motosikletin kendisine ait olduğunu söyledi. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin de kavgaya karıştı. Ben onları ayırken arkamdan gelen Hüseyin bira şişesi ile kafama vurdu. Dönünce elinde kırılan bira şişesini gördüm. Şişenin ucu sivriydi. Korkudan bende kendimi korumak için yanımda taşadığım bıçağı ona salladım. İsabet etti. Ve hastanede öldü. Ben kendisini isteyerek öldürmedim. Kendimi savunurken ölümüne neden oldum." diye konuştu.

İYİ HAL VE TAHRİK NEDENİYLE CEZA İNDİRİMİ UYGULANDI

Veysel Uğurcan Ceyhan, son duruşmada daha önce verdiği ifadeyi tekrarladı. Mahkeme heyeti Ceyhan'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı kavga sırasında kafasına şişe ile vurulmasını tahrik kabul etti. Sanığın duruşmadaki iyi halinide dikkate alan heyet bu cezayı 13 yıl 4 ay hapse indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

[Cinayet sanığına tahrik indirimi]

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