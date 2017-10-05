Çatışma çıktı! 5 terörist öldürüldü, 2'si aranıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 teröristen 5'i öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı.



5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 2'Sİ ARANIYOR

Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor. Bölgeyi çembere alan Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi. Dün de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı. Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi.

BİNBAŞI BACAĞINDAN YARALANDI

Çatışmanın Toparlar Şelalesi yakınında çıktığı belirtiliyor.



PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 binbaşı bacağından yaralandığı öğrenildi. Yaralı binbaşının tedavi altına alınabilmesi için askeri helikopter sevk edildi. Bölgedeki operasyonun gece başladığı, İzmir’in Bornova İlçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayından ve polis özel harekat biriminden destek kuvvet gönderildiği belirtildi.

İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışma yapan Mersin, Muğla ve Antalya istihbarat şube müdürlükleri, 4 teröristin eylem yapmak ve terör örgütünün Ege-Akdeniz açılımı grubu içerisinde faaliyet göstermek üzere Suriye’den deniz yoluyla Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne geldiklerini öğrenilmişti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



Muğla'da dün 5 teröristin yakalanması ve bugün de 5 teröristin öldürülmesi ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü Lazkiye üzerinden Ege ve Akdeniz'e sızıyor"dedi.