Erdoğan'dan Putin'e 'vana' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in K.Irak'la ilgili olarak 'biz vanaların kapatılmasına karşıyız' açıklamasına cevap verdi.

Putin'in K.ırak'daki korsan referandum sonrası atılan adımlarla ilgili olarak "vanaların kapatılmasına karşıyız fiyatlar yükselir" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt geldi.

"O LATİFE YAPMIŞTI"

Erdoğan "Petrol fiyatları yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Sayın Putin yükselmesini istemiyor mu petrol fiyatlarının? O latife yapmıştır. (Gülüşmeler). Bölgede onun (vanaları kapatmanın) kararı verilecekse, onu bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte biz vereceğiz kararı." dedi.