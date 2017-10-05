05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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O ülkeye Türk akını! Her şey bayrak için!

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Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda oynayacağımız Finlandiya maçına Türk taraftarlar çok iyi hazırlanıyor.
O ülkeye Türk akını! Her şey bayrak için!
O ülkeye Türk akını! Her şey bayrak için! O ülkeye Türk akını! Her şey bayrak için! O ülkeye Türk akını! Her şey bayrak için!

Gurbetçileri organize eden Yakup Yılmaz, ay-yıldızlı operasyonu şöyle anlattı: “Herkes gibi ben de 10 bilet aldım. Balkan müslümanları ve Azeriler de maça ilgi gösterdi. Türkiye kendisini evinde gibi hissedecek”

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na katılabilmesi için büyük önemi olan iki kritik maç kapımıza dayandı. Yarın Eskişehir'deki İzlanda maçının ardından son durak 9 Ekim'de Finlandiya olacak. Ancak Finlandiya'da Milliler'i tatlı bir sürpriz bekliyor. Bu ülkede yaşayan 10 bin yurttaşımız, futbolcularımızı evinde hissettirmek için tüm hazırlıkları tamamladı. Turku şehrinde 9 bin 372 seyirci kapasiteli Veritas Stadyumu'nda oynanacak maç için Türkiye'ye ayrılan N Tribünü biletleri günler öncesinden tükendi.

Ancak gurbetçiler açık ve kapalı tribün biletlerini de alarak stadı adeta feth ettiler. Operasyonun başındaki isim olan Yakup Yılmaz da 7 bin 300 üyesi bulunan 'Finlandiya Bilgilendirme Platformu' isimli gruptan yaptığı paylaşımla gurbetçileri organize etti. Yaşananları SABAH'a anlatan Yılmaz, "Ben, herkes gibi sadece 10 bilet aldım. Finlandiya'da yaşayan yurttaşlarımız ile beraber Balkan müslümanları ve Azeriler de maça ilgi gösterdi ve tüm tribünlerden bilet aldı. Görünen o ki Türkiye kendisini evinde gibi hissedecek. Stat küçük ve tezahürat üstünlüğü bizde olacak. Bize her yer Trabzon diyorduk şimdi bize her yer Türkiye diyoruz" dedi.

CENTİLMENLİK MESAJI VERİLECEK
Yakup Yılmaz tek sorunlarının bayrak olduğunu belirtip, "Benim yaklaşık 20 bayrağım var 'N tribünü'nde bizim bayrak ve formalara izin var ama diğer tribünler için izin almaya çalışacağız. "Kiitos Suomi" (Teşekkürler Finlandiya) yazan pankartlar hazırlamayı düşünüyoruz. Çünkü Finlandiya 726 gün sonra ilk galibiyetini alıp, İzlanda'yı 1-0 yenmeseydi Türkiye'nin bu kadar ümidi olmayacaktı" diye konuştu.

TFF'DEN BAYRAK DESTEĞİ
TFF'nin Finlandiya'daki maç için gurbetçilere Türk bayrağı desteği vereceği belirtildi. Yönetici Cengiz Zülfikaroğlu'nun konuyla bizzat ilgilendiği kaydedildi.

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