05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:00İkindi 16:11Akşam 18:48Yatsı 20:07
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 104.334 -0.20
  • Altın: 146,318 -0.06
  • Dolar: 3,5788 0.20
  • Euro: 4,1910 -0.24

AK Parti'de istifa rüzgarı sürüyor

»
AK Parti'de istifa rüzgarı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra parti içinde başlattığı revizyon; il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ile devam ediyor.
AK Parti'de istifa rüzgarı sürüyor AK Parti'de istifa rüzgarı sürüyor AK Parti'de istifa rüzgarı sürüyor

AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, görevini yeni atanan Mahmut Peşin'e devretti. Emrah Özdemir'in görevden mi alındığı yoksa istifa mı ettiği açıklanmadı.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir- teslim töreninde görevden ayrıldığı belirtilen Emrah Özdemir, yeni atanan Mahmut Peşin'i çiçekle karşıladı. Daha önceki açıklamalarında kongrede İl Başkanlığı'na yeniden aday olmayacağını belirten Özdemir, "Fedakarca yapılan görevler, fedakarlık isteyen görevler, hizmet için yapılan bu görevler, birlik, beraberlik, kardeşlik ortamında çok daha iyi, verimli ve bereketli oluyor. AK Parti ailesi olarak bu tabloyu görünce bir kez daha gurur duyuyoruz." diye konuştu.

MAHMUT PEŞİN İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Niğde İl Başkanlığına atanan Mahmut Peşin, İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa etti.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Niğde İl Başkanlığına atanan İl Genel Meclis üyesi Mahmut Peşin, meclis üyeliğinden istifa etti. İl Genel Meclis üyeliğinden istifa eden Peşin, diğer meclis üyeleriyle vedalaştı. Peşin’den boşalan meclis üyeliğine ise yedekte olan Bilal Vural getirildi. AK Parti yeni İl Başkanı Mahmut Peşin ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek devir teslim törenin ardından görevinin başına geçecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bozdağ: Kürt devletine izin vermeyeceğizBozdağ: Kürt devletine izin vermeyeceğizBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kuzey Suriye'de yeni bir Kürt oluşumuna veya Kürt devletine izin vermeyeceğiz" dedi.
AK Parti'de istifa rüzgarı sürüyorAK Parti'de istifa rüzgarı sürüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra parti içinde başlattığı revizyon; il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ile devam ediyor.
Meclis'te hendek tartışmasıMeclis'te hendek tartışmasıAK Partili vekilin, belediyeler tarafından kazılan hendekleri hatırlatması üzerine HDP'li vekiller, "Ne hendeği, hangi hendek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Kuzey Irak'ı görüşecek.
Kadir Topbaş'tan yeni başkana ziyaretKadir Topbaş'tan yeni başkana ziyaretGörevinden istifa eden Kadir Topbaş, yeni Başkan Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Erdoğan ile görüşecek! Türkiye'ye geliyorErdoğan ile görüşecek! Türkiye'ye geliyorResmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro, iki ülke ilişkilerini ele alacak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
  • 22 il başkanı gitti! 5-6'sı sırada..05 Ekim 2017 Perşembe 10:31
  • Kritik konular masada! AK Parti kampında bir ilk gerçekleşecek05 Ekim 2017 Perşembe 10:20
  • CHP'nin derine bakın: Papazların ve hamamların için bunu istediler..05 Ekim 2017 Perşembe 10:02
  • Saadet Partisi'ni sarsan haciz!05 Ekim 2017 Perşembe 09:24
  • Erdoğan'ın esprisi Ruhani'ye kahkaha attırdı!05 Ekim 2017 Perşembe 08:10
  • Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek05 Ekim 2017 Perşembe 07:10
  • AK Partili Başkan'dan istifa çıkışı04 Ekim 2017 Çarşamba 13:26
  • CHP'nin 2019 adayı belli mi oldu?04 Ekim 2017 Çarşamba 12:09
  • Türkiye ve İran'dan kritik açıklama!04 Ekim 2017 Çarşamba 12:08
  • Bahçeli'nin sözlerine Ünal'dan cevap geldi04 Ekim 2017 Çarşamba 11:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri