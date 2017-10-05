AK Parti'de istifa rüzgarı sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra parti içinde başlattığı revizyon; il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ile devam ediyor.

AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, görevini yeni atanan Mahmut Peşin'e devretti. Emrah Özdemir'in görevden mi alındığı yoksa istifa mı ettiği açıklanmadı.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir- teslim töreninde görevden ayrıldığı belirtilen Emrah Özdemir, yeni atanan Mahmut Peşin'i çiçekle karşıladı. Daha önceki açıklamalarında kongrede İl Başkanlığı'na yeniden aday olmayacağını belirten Özdemir, "Fedakarca yapılan görevler, fedakarlık isteyen görevler, hizmet için yapılan bu görevler, birlik, beraberlik, kardeşlik ortamında çok daha iyi, verimli ve bereketli oluyor. AK Parti ailesi olarak bu tabloyu görünce bir kez daha gurur duyuyoruz." diye konuştu.

MAHMUT PEŞİN İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Niğde İl Başkanlığına atanan Mahmut Peşin, İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa etti.



Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Niğde İl Başkanlığına atanan İl Genel Meclis üyesi Mahmut Peşin, meclis üyeliğinden istifa etti. İl Genel Meclis üyeliğinden istifa eden Peşin, diğer meclis üyeleriyle vedalaştı. Peşin’den boşalan meclis üyeliğine ise yedekte olan Bilal Vural getirildi. AK Parti yeni İl Başkanı Mahmut Peşin ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek devir teslim törenin ardından görevinin başına geçecek.