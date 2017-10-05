Fransa'dan, Irak ve IKBY'ye sürpriz teklif!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bozulan ilişkileri düzeltmek için IKBY ile Irak arasında arabulucu rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Başbakanı Haydar İbadi ile Paris'te basın ortak toplantısı düzenledi. İbadi ile Irak’ın DEAŞ’a karşı yaptığı mücadeleden Irak ekonomisini yeniden inşaya kadar geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Macron, 25 Eylül’de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin yaptığı gayrimeşru referandumunun ardından bozulan ilişkileri düzeltmek için IKBY ile Irak arasında arabulucu olmayı teklif etti.

Macron, Fransa’nın diğer ülkeler gibi gayrimeşru referandumunun ardından Irak Kürtlerinin durumu hakkında endişe duyduğunu belirterek, Fransa’nın Irak’ın toprak bütünlüğünü ve istikrarını ve bölgesel istikrarı desteklediğini söyledi. Kuzey Irak’la yakın bağları bulunduğunu kaydeden Macron, tek yolun uzlaşma olduğunu belirterek, Fransa’nın aktif olarak arabulucuğa katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.