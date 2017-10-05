Kritik görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Masada, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler vardı.
Erdoğan,19.30’da ise Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Masada, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler vardı.
Erdoğan,19.30’da ise Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.