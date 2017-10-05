Müftülerle kafayı bozdu!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İMAM NİKAHI DİNDE YOK

İmam nikahının dinde olmadığını savunarak tepkileri üzerine çeken Tanal, şimdi de müftülere nikah yetkisi verilmemesi gerektiğini söyledi.

Belediyelerde yığılma olduğu için müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiğinin söylendiğini aktaran Tanal, ancak böyle bir yığılma olduğuna ilişkin bir araştırma ya da istatistik bulunmadığını söyledi.

AMAÇ KAOS DEDİ

Varsa böyle bir sorunun, belediyelerde nikah kıyacak kişilerin sayısının artırılarak çözülebileceğini aktaran Tanal, "Buradaki amaç, toplumda yeni bir gergin ortam yaratmak, ayrıştırmaz, bölmek, kaos yaratmak." görüşünü öne sürdü.

"İSLAMI HRİSTİYANLAŞTIRMAK, MÜFTÜLERİ PAPAZLAŞTIRMAK"

Tanal, "Bu, dinler arası diyalogla İslamı Hristiyanlaştırmak isteyen FETÖ'nün, müftülere nikah yetkisi verme projesi. İktidar, bu projeyi aynen uyguluyor. Hristiyanlıkta ruhban sınıfı var, İslamda ruhban sınıfı yoktur. Dinimiz, mazlumların ve yoksulların dinidir. Müftü vasıtasıyla nikah kıymak, İslamı Hristiyanlaştırmak, müftüleri papazlaştırmaktır." görüşünü savundu.