05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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İki köyde şoke eden bombalı saldırılar...

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İki köyde şoke eden bombalı saldırılar...
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan vatandaşlar günlerdir, peş peşe yaşanan esrarengiz saldırıları konuşuyor. 2 farklı köyde şoke eden iki bombalı saldırı gerçekleşti.
İki köyde şoke eden bombalı saldırılar... İki köyde şoke eden bombalı saldırılar... İki köyde şoke eden bombalı saldırılar...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan saldırıların gerçekleştiği köyler farklı ama yöntem aynıydı. İki köye de süslü bir kutu içersine yerleştirilmiş bomba düzeneği gönderildi. Bombalardan biri 71 yaşındaki Hanife Çilhoroz'un elinde patladı. Çilhoroz, yaşadığı o şoke eden anları şu sözlerle anlattı:

"Bir kutunun içinde sandık gibi yapmışlar. Bu neyin nesi dedim yağmur yağıyor diye evin kenarına götüreyim de bir açayım dedim. Açtım ki içinde şöyle bir kara bir şey yatıyor. Teller içinde elime aldım daha ne olduğunu bilmiyorum! Patladı... Kablolar var böyle silah gibi bir şeyler var ama silah değil tabi. Patlamayı karşıdaki Çeşmeli Köyü'nden duymuşlar. Kimin yaptığını bilemiyorum kimseye bişey ettiğim yok."

Çocuklarının kendisine sürpriz yaptığını düşünerek açtığı kutu Hanife Çilhoroz'u neredeyse canından ediyordu.

İKİNCİ SALDIRI KOMŞU KÖYDE YAŞANDI

Öte yandan Çilhoroz ailesi olayın şokunu yaşarken benzer bir saldırı haberi de komşu köyden geldi. Komşu köydeki saldırıda kullanılan yöntem aynıydı. Süslü bir kutu içerisinde yerleştirilmiş o bomba düzeneği de bu kez bir erkeğin elinde patladı. O saldırıya uğrayan kişinin yaşadıklarını anlatan bir köylü ise durumu yaşanan vahşeti şöyle açıkladı: Bağırsakları falan hep dışarı dökülmüş adamın kolları falan hep yaralı...

İki köyü birden şaşkına çeviren bu esrarengiz saldırıları ise kimin neden yaptığını henüz bilen yokken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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