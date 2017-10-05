İstanbul'da Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in ceset görüntülerini para ile satmaya çalıştığı ve daha sonra internette yaydığı iddiasıyla aranan oyuncu Didem Ç. İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından Konya'da yakalandı.
05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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Vatan Şaşmaz cinayetinde gözaltı
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