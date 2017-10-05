05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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Savcı, Atalay Filiz hakkında kararı verdi

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Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin Atalay Filiz'in yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Savcı, Atalay Filiz hakkında kararı verdi
Savcı, Atalay Filiz hakkında kararı verdi Savcı, Atalay Filiz hakkında kararı verdi Savcı, Atalay Filiz hakkında kararı verdi

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraatı talep edildi.

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