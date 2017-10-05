Öldürülen teröristlerin planı ortaya çıktı

Çatışmanın Toparlar Şelalesi yakınında çıktığı belirtiliyor. Bölgedeki 2 teröristin yakalanması için operasyon sürüyor. Çatışmada 1 binbaşının bacağından yaralandığı öğrenildi. Çatışmanın olduğu Toparlar Şelalesi bölgesinde iki köpekle yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası bulundu.
TERÖRİSTLERİN PLANI BELLİ OLDU!
Terörist grubun Muğla Valiliği, Valilik konutu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, polis noktaları ve askeri lojmanlara saldırı düzenlemeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Emniyet birimlerinin bu yöndeki istihbaratı kapsamında önlem olarak yaklaşık 4 ay önce, Cumhuriyet Caddesi’ndeki Muğla Valiliği’nin duvarı üzerine ucu sivri demir korkuluklar yaptırdığı belirtildi.