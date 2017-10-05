Putin'den 'Laz' fıkrası! Herkesi kırdı geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece kendisine soru yönelten sunucuya yanıt olarak anlattığı İsrail ordusuyla ilgili fıkra izleyenleri güldürdü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Putin, bir tartışma programında sunucunun sadece kendisine soru yöneltmesi üzerine İsrail ordusunu konu alan bir fıkra anlattı.

Rus lider, moderatörün sorusunu yarıda kesip İsrail Ordusu’yla ilgili bir fıkra anlatmak istediğini söyledi:

İsrail Ordusu’nda genç bir askere sormuşlar;

- Eğer sana doğru mesela 20 terörist geliyor, ne yaparsın?

- Uzi’yi (İsaril üretimi hafif makinalı silah) elime alır ateş ederim.

- Aferin! Eğer üstüne tanklar gelirse?

- El bombasını alır, savunurum.

- Aferin! Peki, uçaklar uçar, tanklar gelir ve bir de teröristler saldırırsa?

- Sayın General, bizim ordumuzda bir tek ben mi savaşıyorum?

Putin, bu fıkrayı anlattıktan sonra kendisine üst üste sorular soran oturum başkanına esprili bir şekilde "Size sormak istiyorum, bu panelde tek ben mi konuşmacıyım? Başka insanlar yok mu?" dedi. Bunun üzerine oturum başkanı, gülümseyerek diğer katılımcılara da soru soracağını belirtti.

LAZ FIKRASI

Putin'in anlattığı fıkra ülkemizde Temel fıkraları olarak bilinen fikralara benzerliğiyle dikkat çekti.

"Manevra varmış. Temel elde tüfek yerde yatıyormuş. Komutan gelip sormuş:

- Düşman önden gelirse ne yaparsın Temel? Temel cevaplamış. Şu yandan, bu yandan, arkadan gelirse, diye tekrar sormuş komutan. Temel bunları da cevaplamış.

Komutan en sonunda:

- Ya düşman tepeden gelirse, deyince.

Temel dayanamamış ve:

-Habu memleketin tek askeru ben miyum komitanum daa"