Suudi Arabistan'dan şaşırtan açıklama!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, "Rusya ve Suudi Arabistan arasında küresel petrol arzı konusunda yapılan anlaşmalar da piyasaların istikrara kavuşmasına yardımcı oldu." dedi.

El-Falih, Rusya'nın başkenti Moskova'da Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası 2017 Forumu'nda petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Küresel petrol talebinin arttığına işaret eden el-Falih, "Gelecek yıl, ABD'den piyasaya daha fazla giriş yapacak olan kaya petrolü beni rahatsız etmiyor. Talebin yükseldiği bir ortamda bunu memnuniyetle karşılıyorum. Pazar bunu absorbe edebilir." diye konuştu.

El-Falih, OPEC üyesi olan ve olmayan ülkelerin iş birliğiyle petrol piyasasında dengenin sağlandığını kaydederek, "Rusya ve Suudi Arabistan arasında küresel petrol arzı konusunda yapılan anlaşmalar da piyasaların istikrara kavuşmasına yardımcı oldu. Petrol üretiminde kısıntıya gidilmesi küresel ekonomiye katkı sağladı. Rakamlar her şeyi gösteriyor. Üretimde sabit azalmaları gördük. Küresel piyasalarda petrol talebi sağlıklı ve 2018'de de böyle olacağını düşünüyorum. Petrol kısıtına katılan 24 ülkenin istikrarlı iş birliğiyle talep dengesi OPEC'e hayat verdi." değerlendirmesinde bulundu.