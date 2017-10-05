05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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İspanya'da flaş karar!

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İspanya'da flaş karar!
İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosunun Pazartesi günü yapacağı oturumu iptal etti.
İspanya'da flaş karar! İspanya'da flaş karar! İspanya'da flaş karar!

Katalan parlamentosunun pazartesi günü yapılacak oturumda bağımsızlık ilan etmesi bekleniyordu.

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