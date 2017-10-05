05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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Fakıbaba'dan müjde!

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Fakıbaba'dan müjde!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Japonya’ya kanatlı et ürünleri ihracatıyla ilgili açıklamada bulundu.
Fakıbaba'dan müjde! Fakıbaba'dan müjde! Fakıbaba'dan müjde!

Bakan Fakıbaba’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“2013 yılında başlatılan ve ekonomi bakanlığı’yla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz Japonya’ya kanatlı eti ihracatı çalışmalarında; ülkemizin hayvan sağlığı ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmış, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin ülkemizi ziyareti sağlanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler ilgili ülke resmi makamlarına iletilmiştir.

Bakanlıklar tarafından yürütülen tüm bu ortak çalışmalar neticesinde, ülkemizin hayvan sağlığı statüsü ve veteriner sağlık sertifikası karşılıklı müzakere edilmiştir. Bu süreçte ülkemizden Japonya’ya kanatlı eti ihracatına başlanabilmesiyle ilgili tüm engeller kaldırılmıştır. Son olarak Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından kanatlı eti ithalatında kullanılacak sağlık sertifikası kabul edilmiştir. Böylece ihracat başvurusu yapan firmalara ihracat izni verilmiştir.

Kanatlı eti üretiminde ülkemiz gerek hayvan sağlığı, gerekse gıda güvenilirliği açısından dünyada ileri bir seviyede yer almaktadır. Bu güvenilirliği sağladığımız için söz konusu ürünlerimizi Irak, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Gümrük Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 57 ülkeye ihraç ediyoruz.

Bu ülkeler grubuna, gıda güvenilirliği konusunda çok hassas olduğu bilinen Japonya’yı da dahil etmiş olmamız, sektörümüz açısından sevindirici bir gelişmedir. Japonya’nın ülkemizden kanatlı eti ithalatını başlatmış olmasını, aynı zamanda kanatlı eti üretiminde sağlamış olduğumuz sağlık şartlarının ne kadar üst seviyede olduğunun da bir göstergesi olarak görüyorum. Kanatlı eti ihracatını artırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde birçok ülkeyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Kanatlı eti ihracatındaki bu gelişmenin ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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