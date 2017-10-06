06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 06:59Öğle 12:59İkindi 16:10Akşam 18:47Yatsı 20:06
    • 24°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 104.044 -0.28
  • Altın: 146,878 0.46
  • Dolar: 3,5988 0.56
  • Euro: 4,2082 0.41

Denklem değişecek sınıra 'kulekol’lar yapılıyor

»
Suriye sınırına dünyanın en uzun 3’üncü duvarını ören TOKİ, sınır hattını kontrol etmek amacıyla 15 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında 21 tane ‘kulekol’ inşa ediyor
Denklem değişecek sınıra 'kulekol’lar yapılıyor
Denklem değişecek sınıra 'kulekol’lar yapılıyor Denklem değişecek sınıra 'kulekol’lar yapılıyor Denklem değişecek sınıra 'kulekol’lar yapılıyor

Türkiye-Suriye sınırındaki 688 kilometrelik duvar ve İran sınırında yapımına başlanan 144 kilometrelik sınır duvarından sonra yüksekliği 15 metre, çapı 7 metre olan, “kulekol” adı verilen gözetleme kulelerinin inşasına başlandı. 

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre sınır duvarının arasına belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli gözetleme kulelerinde, 10 kişilik bir askeri tim her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını sürdürebilecek. Acil durumlara müdahale için güvenlik hattı boyunca 10 kilometre aralıklarla pasavan yollar da yapılıyor. 

DENKLEMİ DEĞİŞTİRECEK 

Terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yüksek güvenlikli duvar örme projesinde ikinci aşamaya geçildi. Güvenlik duvarı, ağırlıklı olarak düz bir hat şeklinde ilerleyen Suriye sınırına örüldü. Daha önce yaklaşık 250 kilometresi valilikler tarafından yapılan duvar örme işini TOKİ üstlendi ve hızlı bir şekilde duvarın tamamı bitirildi. 

TOKİ, Suriye sınırında 688 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirdikten sonra İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. Şimdi bu duvarın arasına yüksekliği 15 metre, çapı 7 metre olan “kulekol”lar yapılıyor. Suriye’den yasadışı geçişlerin ve terörist sızmalarının önlenmesi, sınırın daha güvenli hale getirilmesi açısından projeye büyük önem veriliyor. 

Gaziantep ve Kilis illerindeki sınır hattına toplam 21 adet kulekol yapılacak. Bunların 18’i Kilis-Gaziantep hudut hattında, 3’ü ise Gaziantep- Karkamış hudut hattında yer alacak. Kulekolların yanı sıra özellikle mayınlı bölgelere ve DEAŞ’ın çekilirken el yapımı patlayıcı döşeyerek tuzaklama yaptığı yerlere pasavan yollar inşa ediliyor. 

Yerine göre değişmekle birlikte 10 kilometre aralıklarla yapılacak bu yollar sayesinde riskli araziden geçerek güvenlik duvarına ulaşacak askerler, sınır hattı boyunca istedikleri noktaya müdahale edebilecek. 

5 KATLI, DUŞU DA VAR 

Askerlerin ihtiyaç duyacağı her türlü malzeme, kulekolların içinde yer alacak. Zeminle birlikte 5 kattan oluşacak gözetleme kulelerinin zemin katında duş ve silahlık bulunuyor. 1’inci kat sistem odası olarak tasarlandı. Atış mazgalları da olan kulekolların camları kurşun geçirmez. 

Yaşam katı olarak tasarlanan 2’nci katta fırın ve diğer yaşam aparatları bulunacak. 3’üncü kat gözetleme katı olarak kullanılacak. Prefabrik kulekollar; 4 modülü duvar elemanları, 1 modülü de döşeme ve parapetler olmak üzere toplam 5 parçadan oluşuyor.

DUVARI 30 SANTİMETRE

Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların katlarındaki döşeme yapısal çelik sistemle tasarlandı. Bomba yüküne maruz kaldığında gözetleme terasının güvenliğini sağlamak için üzerine 10 santimetre kalınlığında prekast döşeme elemanları oturtuldu. Çelik çatı üzerine galvaniz trapez sac kaplama yapıldı. 

Kulekol etrafında yer altına gömülü olarak betonarme muhafaza içinde 10 tonluk paslanmaz çelik ve paket hidroforu, 10 metreküplük foseptik bulunuyor. Kulekolların enerji ihtiyacı ise en yakın karakollara yerleştirilen jeneratörlerden sağlanacak.

BAŞKA YERE TAŞINABİLİYOR

Bulundukları bölgede güvenlik sorunu ortadan kalktığında ya da başka bölgede ihtiyaç duyulduğunda kulekollar, taşınıp istenilen amaçla yeniden kurulabilecek. Sınırı duvarı, yollar ve kulekolların tamamı yerli; Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. TOKİ’nin üstlendiği bu dev proje, 700 milyon TL’ye mal oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama! Son rakam az önce duyurulduTSK'dan flaş açıklama! Son rakam az önce duyurulduTürk Silahlı Kuvvetleri, son bir hafta içinde 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İki Avrupa ülkesinde skandal 'Öcalan' hamlesiİki Avrupa ülkesinde skandal 'Öcalan' hamlesiİsviçre ve Avusturya'da bölücü terör örgütü elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik 'özgürlük' kampanyası başlatıldı.
Özel eğitilmiş teröristleri 'Fırtına' vurdu!Özel eğitilmiş teröristleri 'Fırtına' vurdu!Kandil’in talimatıyla Muğla’ya sızan 5 PKK’lı dün Köyceğiz’de öldürüldü. Teröristler YPG’nin özel eğitimli militanı çıktı.
Sultanahmet'te gizemli saray!Sultanahmet'te gizemli saray!İstanbul Sultanahmet'te üstü galvanizlerle kapatılan alanın altında, M.S. 4. yüzyıla ait saray kalıntısının bulunduğu sanılıyor.
Büyük oyun! Hastanede terörist varBüyük oyun! Hastanede terörist varKırsal alanda yaralanan PKK'lı teröristlerin İstanbul'a getirilip tedavi ettirilme görüntüsü ortaya çıktı.
Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen başkandan istifa açıklamasıErdoğan'la görüştüğü iddia edilen başkandan istifa açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'dan istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
  • Saldırı hazırlığındaki hainler itlaf edildi06 Ekim 2017 Cuma 09:05
  • FETÖ davalarında yargıdan 4 kriter06 Ekim 2017 Cuma 08:53
  • Marmara Üniversitesi önünde korku dolu dakikalar06 Ekim 2017 Cuma 08:37
  • ABD inkar etti ama her şey belgelendi06 Ekim 2017 Cuma 08:36
  • Oltacılar gözaltında! Liste çok sayıda ünlü isim var..06 Ekim 2017 Cuma 08:15
  • Şehit Songül yarbayın mirasının hepsi bağışlandı06 Ekim 2017 Cuma 08:10
  • Ankesörlü’ ele verdi! O hain bakın kim çıktı06 Ekim 2017 Cuma 08:01
  • Denklem değişecek sınıra 'kulekol’lar yapılıyor06 Ekim 2017 Cuma 08:00
  • Erdoğan'la görüşüp Barzani'ye karşı birleştiler06 Ekim 2017 Cuma 07:40
  • İHA'lar ve SİHA'lar neden mi hedefe kondu? Bu tablo her şeyi özetliyor05 Ekim 2017 Perşembe 23:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri