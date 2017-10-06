ABD inkar etti ama her şey belgelendi

Casusluktan tutuklanan ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz’un, darbe girişimine katılan asker ve polislerle bağlantı kurduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17-25 Aralık kumpas soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp önceki gün casusluk suçundan tutuklanan, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un, 15 Temmuz darbe girişimine katılan asker ve polis amirleriyle bağlantısı olduğunu saptadı. İşte FETÖ mensupları ve Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşısı Fetullah Gülen arasında irtibatı sağladığı belirtilen Topuz'la ilgili yeni detaylar:



DARBECİYLE TELEFON

Metin Topuz Ankara Emniyeti'ni kuşatarak Whatsapp'ta "Darbeye direnen herkesin vurulması, silah ve teçhizatlarının teslim edilmemesi" talimatını veren eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın'la telefonla görüştü. Topuz ifadesinde, Taşkın'ı hatırlamadığını, görüşmüşse iş ilişkisi çerçevesinde görüştüğünü iddia etti.





O YARBAYLA BAĞLANTI

Metin Topuz'un, 15 Temmuz gecesi jandarma personeline silah dağıtarak darbe girişimine katılmalarını sağlayan tutuklu Yarbay Oktay Akkaya ile irtibatı tespit edildi. Akkaya'nın, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde tutuklanan İstanbul İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürcan Sercan'la darbe toplantıları yaptığı belirlendi.



KAYITLARI DIŞARI ÇIKARDI

Başsavcılık; Metin Topuz'un 17-25 Aralık girişiminin emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle, eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yürüttüğüne, sözde soruşturma dosyasındaki sahte delil ve ses kayıtlarının yurtdışına çıkarılması noktasında rol üstlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna dikkat çekti.

Metin Topuz'un, FETÖ şüphelisi 121 kişi ile yoğun görüşme trafiği tespit edildi.



FETÖ'CÜ AMİRLERİ ABD'Lİ SAVCIYLA GÖRÜŞTÜRMÜŞ

Casusluktan tutuklanan Metin Topuz'un, FETÖ'cü polis şefleri Yakup Saygılı, İbrahim Şener, Yasin Topçu gibi isimlerle birlikte ABD'ye seyahat ettiği ve söz konusu polisleri ABD savcısı ile görüştürdüğü ortaya çıktı. FETÖ şüphelisi 121 kişi ile yoğun görüşme trafiğine girdiği ve firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz'le de bağlantılı olduğu belirlenen Topuz'un, 17-25 Aralık soruşturmasında dinlemeleri yapan teknik birim sorumluları İbrahim Şener ve Arif İbiş'le irtibatı da ortaya çıktı. Kararda Topuz'un, Yakup Saygılı, İbrahim Şener gibi polis şefleriyle narkotik dosyasıyla ilgili Washintgon'da bir savcıyla görüştükleri ifade edildi. Topuz ise görüşmelerin işle alakalı olduğunu savundu.



ABD'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması Washington'ı sarstı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan 'tehditvari' açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Amerikan hükümeti bir yerel çalışanın tutuklanmasından ve Türk hükümet kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük rahatsızlık duymaktadır. Çalışanlarımıza yönelik temelsiz iddialar, uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmaktadır." Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Topuz'un 'yerel çalışan' olduğu açıklamasını yalanladı. Müftüoğlu, "Söz konusu kişi konsolosluğun listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, diplomatik ve konsüler bağışıklık sahibi de değildir" dedi.

Sabah