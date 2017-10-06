Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Saldırı hazırlığındaki hainler itlaf edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına ve Tunceli kırsalındaki alana operasyon düzenlendi.
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