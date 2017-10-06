06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Saldırı hazırlığındaki hainler itlaf edildi

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına ve Tunceli kırsalındaki alana operasyon düzenlendi.
Saldırı hazırlığındaki hainler itlaf edildi
Saldırı hazırlığındaki hainler itlaf edildi Saldırı hazırlığındaki hainler itlaf edildi Saldırı hazırlığındaki hainler itlaf edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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