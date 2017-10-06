Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile saat 11:00'de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de metal yorgunluğu yaşayan ve halkın memnun olmadığı Belediye Başkanları'nın görevi bırakması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de yakın zamanlarda bu konu çerçevesi dahilinde birçok istifa yaşandı.
06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Saat 11:00'de
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