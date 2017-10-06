06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Dolar 3 ayın zirvesinde

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Dolar 3 ayın zirvesinde
ABD'de yaşanan siyasi gelişmeler ve Merkez Bankası FED'in aralık ayında faiz artışı yapacağı beklentisiyle dolar değer kazandı, Temmuz ayından bu yana ilk kez 3.60 seviyesini aştı
Dolar 3 ayın zirvesinde Dolar 3 ayın zirvesinde Dolar 3 ayın zirvesinde

Güçlü ABD verilerinden ve ABD'deki siyasi gelişmelerden destek bulan doların yaklaşık iki ayın zirvesine çıkmasıyla dolar/TL'de güne yükselişle başlarken bankacılar bugün için piyasada yön belirleyici gelişmenin ABD istihdam raporu olacağını belirtiyorlar.

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin altında düne kadar sakin bir seyir izliyordu.

Bu sakin seyri değiştiren ise dün gece dolardaki değer kazancı oldu. Küresel piyasalarda dolar, ABD vergi reformlarına ilişkin ilerleme beklentisiyle temel para birimleri karşısında yedi haftanın yeni zirvesinde seyrederken; işlemciler, kısa vadede katalizör olarak ise ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.

Dolar, ABD fabrika siparişlerinin Ağustos ayında daha önce açıklanandan yüksek gelerek, işletme harcamalarındaki artışın  Harvey ve Irma kasırgalarının yarattığı ekonomik kayıpların bir kısmını telafi edebileceğini göstermesinden ilave destek buldu. 

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 94.112 ile Ağustos ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra bu  sabah itibarıyla hala 94 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5750 civarında işlem gören dolar/TL bugün güne yükselişle saat 0856'da 3.5850/3.5890 seviyesinde başladı.

Dolar TL kuru saat 09:50 itibarıyla 3.60 seviyesini aştı.

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