06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Savunmaya dev bütçe

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Savunmaya dev bütçe
Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Plan’a göre öncelikle bu yıl başında 28.7 milyar lira olan Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017 ödeneği 41.3 milyar liraya yükseltildi.
Savunmaya dev bütçe Savunmaya dev bütçe Savunmaya dev bütçe

Ayrıca, 2018 yılı için de başlangıç ödeneği 40.4 milyar lira olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı’na önceki yıllara ve 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre oldukça yüksek bütçe ayrılmış oldu. 2015 yılında Milli Savunma Bakanlığı bütçesi 22.7 milyar lira, 2016 yılında 26.4 milyar liraydı. 2018 yılı için Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe ödeneğindeki yükselişin temel nedeni mal ve hizmet alımları kalemindeki artış. Geçen yıl aynı kalemde 10.5 milyar liralık ödenek varken, bu yıl ödenek 20.3 milyar liraya çıktı.

Mali Plan’da kamu kurumlarına 2018 yılında ne kadarlık ödenek verileceği de yer alıyor. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’na 2018 yılında 845.4 milyon liralık ödenek verilecek. Cumhurbaşkanlığı’nın 2017 yılı başındaki başlangıç ödeneği 648.5 milyon liraydı. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi yüzde 30 artmış olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi içinde en önemli kalemlerden birisi sermaye gideri olarak bütçede tanımlanan yatırım kaleminde olacak. Başbakanlığın 2017 için başlangıç ödeneği 1 milyar 584 milyon liraydı. Başbakanlığın harcaması ağustos sonu itibariyle 1 milyar 558 milyon liraya yükseldi. Bunun için Başbakanlığın toplam ödeneği bu yıl çin 2 milyar liraya yükseltildi. 2018 yılı için Başbakanlığa verilmesi öngörülen bütçe ise 1 milyar 580 milyon lira oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bu yıl bütçesi 1.9 milyar liraydı, 2018 yılı ödeneği 2.3 milyar lira oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi bu yıl 6.8 milyar liraydı, 2018 yılı ödeneği de 7.7 milyar lira oldu.

Öte yandan gelecek yıl yatırımlar yüzde 3.8 artacak. Mali Plana göre bu yıl 66.2 milyar lira harcanması planlanan sermaye giderleri 2018 yılında 68.8 milyar lira olacak. Gelecek yıl yatırımlarda temkinli adım atılırken, 2019 yılındaki yatırım ödeneği 79.5 milyar liraya yükselecek.

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