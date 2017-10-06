Sarhoş olduğu belirtilen kişi aslında 2018 yılına gelmek istediğini yanlışlıkla 2017'ye geldiğini söyleyerek "Gelecek yıl uzaylılar geliyor ve mümkün olduğunca çabuk ayrılmamız gerektiğinden emin olmalıyız." dedi.
ABD'nin Wyoming eyaletinde gelecekten geldiğini iddia eden Bryant Johnson tutuklandı. 2048 yılından geldiğini iddia eden Johnson uzaylıların dünyayı işgal ettiğini iddia ederek belediye başkanıyla görüşmek istedi.
Bölgeye giden polis ekipleri Johnson'u sakinleştirmek istedi. Johnson polislere uzaylıların kendisini sarhoş ettiğini ve gelecekten gönderdiğini söyledi.
Sarhoş adam işgalin 2018 yılında başladığını iddia etti. Johnson ayrıca 2018'e gelmek istediğini yanlışlıkla 2017'e geldiğini söyledi.
06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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'2048'den geliyorum' dedi, tutuklandı
Sarhoş olduğu belirtilen kişi aslında 2018 yılına gelmek istediğini yanlışlıkla 2017'ye geldiğini söyleyerek "Gelecek yıl uzaylılar geliyor ve mümkün olduğunca çabuk ayrılmamız gerektiğinden emin olmalıyız." dedi.
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