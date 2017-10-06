Büyük oyun! Hastanede terörist var

İstanbul terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün kırsal alanda yaralanan veya hastalanan PKK militanlarının İstanbul'daki hastanelerde tedavi edildiğini tespit etti. Terör polisi, PKK'nın tedavi timinde bulunan Adem K., Ramazan Y., ve Şevket K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı.

SURİYELİ KIZIN KİMLİĞİ

PKK'nın şehir bağlantısını sağladığı tespit edilen 3 kişinin HTS kayıtları, telefon irtibatları ve hastanelerin kamera görüntüleri incelemeye alındı. Çalışmada biri kadın 2 teröristin omzundan yaralandığı tedavi için de Adem k. ile irtibata geçtiği tespit edildi. Adem k.'nın Gebze'den sık sık İstanbul'a gelerek sahte kimliklerle Suriyeli bir akrabası gibi PKK'lı kadını tedavi ettirdiği belirlendi.

Görüntülerde kırsal alanda ölüm saçan hainlerin gülerek hastaneye girişi görülüyor.

10 İLÇEDE BASKIN

Operasyon timleri İstanbul'da 10 ayrı ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalan 5 kişi gözaltına alındı.

AKŞAM