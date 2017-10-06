Bir yazılım geliştirdi! Devler peşine düştü

5G ve yeni teknolojilerin gelişimine katkı sağlamayı ve bunların standartlarını belirlemeyi hedefleyen dünyanın sayılı ‘açık platform’larından ABD’deki Open Networking Foundation’un (ONF) yönetimine giren ilk Türk şirketi olan Türk Telekom’un iştiraki Argela’nın 5G şebekesine yönelik geliştirdiği yazılım için dünya devleri sıraya girdi. Geliştirilen yazılım, ‘dilimleme’ teknolojisiyle, uçaklardaki business ya da firstclass bilet gibi iletişimde de isteyene firstclass hizmet vermeyi amaçlıyor.

DÜNYADA BİR İLK

ONF yönetiminde Türk Telekom’u temsil edecek olan Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, geliştirdikleri teknolojinin dünyada bir ilk olduğun belirterek “Test aşamasındaki bu teknolojiyi 3 ayrı şirket satın almak için İstanbul, Ankara ve Madrid’de sistemi deniyor” dedi. Doğan geliştirdikleri teknolojiyi şöyle özetledi: “Argela’nın SDN sistemleri kapsamında geliştirdiği ve RAN slicing olarak tanımlanan sistem sektörde oyunu değiştirici bir etki yaratacak. Sistem özetle şöyle: RAN slicing sistemi ile tek bir baz istasyonundan eğer istenirse kamuya özel bir iletişim dilimi verilebilir. Kamu buradan afet gibi acil durumlar için ya da ülke güvenliği söz konusu olduğunda kilit kurumların birbiri ile iletişimi için kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet alabilir. Bu özel hizmeti isterse bir belediye, hatta bir holding, küçük bir şirket bile alabilecek. Biz tek bir şebeke yatırımı ile farklı kalite ve katmanlarda iletişim hizmeti verebilecek. Hatta bir kullanıcı ‘Benim iletişimim şu kalitede olsun, hiç kesilmesin’ diye özel bir talepte bulunursa bireysel tüketiciye bile bu katma değerli hizmet paket olarak sunulabilecek. Tıpkı uçaklardaki business ya da firstclass bilet gibi iletişimde de isteyene firstclass hizmet vereceğiz.”

İstanbul’daki doktor Van’da ameliyata girecek

Cengiz Doğan “Argela’nın yazılım tanımlı ağ (SDN) sistemlerinin günlük hayatımızda yaratacağı somut değişiklik şu örnekle açıklanabilir: Kesintisiz, hızlı ve kaliteli iletişim sayesinde İstanbul’da alanında tek ve en iyi olan bir doktor seyahat imkanı olmadığında İstanbul’dan Van’daki bir hastayı robotik teknoloji ve elbette oradaki bir doktor ekibin de yardımıyla ameliyat edebilecek. Bu tarz örnekler bilim-kurgu konsepti altında hep veriliyor. Ama artık ‘O’ gün geldi. Artık gerçek oluyor” dedi.

28 ayrı patent başvurusu var

Doğan “Şu anda SDN & NFV tabanlı ağ çalışmaları ile Türkiye’nin iletişim altyapısını da 5G teknolojisine hazırlıyoruz. Türk Telekom’un iştiraki Argela’nın başta SDN konusunda olmak üzere 28 patent başvurusu bulunuyor. Argela, ONF’nin dikkatini çekti. Argela’nın ABD’deki yapılanması Netsia, 2010 yılından bu yana ONF’de ‘innovator’ statüsü ile yer alıyor” diye konuştu.

STAR