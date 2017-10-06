06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Özel eğitilmiş teröristleri 'Fırtına' vurdu!

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Kandil’in talimatıyla Muğla’ya sızan 5 PKK’lı dün Köyceğiz’de öldürüldü. Teröristler YPG’nin özel eğitimli militanı çıktı.
Özel eğitilmiş teröristleri 'Fırtına' vurdu!
Özel eğitilmiş teröristleri 'Fırtına' vurdu! Özel eğitilmiş teröristleri 'Fırtına' vurdu! Özel eğitilmiş teröristleri 'Fırtına' vurdu!

'Fırtına' adı verilen operasyonda öldürülen teröristlerin Hatay'ın karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kentinden 14 kişilik bir grup olarak Türkiye'ye giriş yaptıkları andan itibaren kiminle, ne zaman, nerede görüştüklerinin güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerince takip edildiği, narenciye bahçelerinde, inşaat ve otellerde çalışıp, keşif yapmayı planladıkları bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Önceki gün Seydikemer’in ormanlık alanında önceki gün 7 teröristin yakalanmasından sonra, bölgedeki operasyonlara devam edildi. MuğlaJandarma Komando Taburu tarafından önceki gece, Toparlar Şelalesi yakınlarında bir grup terörist tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, bornova 2’nci Jandarma Komando Tugayı ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çatışmada, 5 terörist ölü ele geçirildi. Kaçan 2 teröristin yakalanması için de bölge çembere alındı. Teröristlerin PKK’nın Suriye Kolu YPG’li olduğu, Lazkiye limanından balıkçı tekneleriyle geldikleri tespit edildi. 

BİNBAŞI BACAĞINDAN YARALANDI

Dünkü çatışmada Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı’nda görevli Binbaşı Y.O. da bacağından yaralandı. Terörist grubun Muğla Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve askeri lojmanlara saldırı düzenlemeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Emniyetin 4 ay önce aldığı bir istihbarat üzerine valiliğin önüne ucu sivri korkuluklar yaptırdığı belirtildi.   

LAZKİYE'DEN AKDENİZ VE EGE'YE SIZIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Terör örgütü, son yöntem olarak da  Irak’ın kuzeyinden, İran’dan ve Afrin’den sızmalardan sonra başka bir yöntem  arayışına girdi. Arayışı şu; Lazkiye üzerinden, deniz üzerinden, Muğla, Köyceğiz,  Fethiye, İzmircivarına sızma konusunda terör örgütü liderleri talimat verdiler. Açık denizlere bir gemiyle gelip, oradan filikalarla, kayıklarla, botlarla sahile geliyorlar.

BOMBALARI GÖMMÜŞLER

Çatışmanın olduğu Toparlar Şelalesi bölgesinde iki köpekle yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası bulundu.

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