Sular durulmuyor! MHP'de bir toplu istifa daha

Aydın'da yaşanan toplu istifaların ardından bir istifa haberi de Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geldi.
Turgutlu'da MHP Meclis Üyesi Gürbaz Acar'ın da bulunduğu 203 partili, MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Genel merkez yönetimine duyulan tepkinin bir nedeni olarak istifa ettiklerini duyuran partililerden bazıları açıklama sırasında gözyaşlarını tutamadı. İstifa edenlerin arasında eski ilçe başkanları, eski meclis üyeleri ile MHP'ye yakın STK temsilcileri de bulunuyor.
AYDIN'DA TOPLU İSTİFA
Aydın'da da aralarında eski milletvekili ve il başkanlarının da bulunduğu 460 kişi ihraç dosyalarını gerekçe göstererek MHP'den istifa etti. İstifa edenlerin Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacakları belirtildi.