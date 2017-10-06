06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de FETÖ'nün 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen H.Y., eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Yunanistan'a kaçarken yakalandı Yunanistan'a kaçarken yakalandı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, Doyran Köyü'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 şüpheliyi yanlarındaki 2 çocuğuyla birlikte yakaladı. Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.'nin örgüte bağlı bir okulda öğretmen olduğu ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem imamı' olduğu, eşi İ.Y.'nin ise KHK ile Malatya'da öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi.

Yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlenen şüpheliler H.Y. ve eşi İ.Y. ifadeleri için hudut karakoluna götürülürken, 2 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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Yunanistan'a kaçarken yakalandıYunanistan'a kaçarken yakalandıEdirne'de FETÖ'nün 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen H.Y., eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
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