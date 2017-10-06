İki Avrupa ülkesinde skandal 'Öcalan' hamlesi

Bölücü terör örgütü elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik propaganda çalışmaları kapsamında 4 Ekim itibariyle İsviçre/Basel Merkez Tren İstasyonu'ndaki reklam panolarına bir hafta boyunca 5 dakikada bir olmak üzere 'Freiheit Für Abdullah Öcalan' (Öcalan'a özgürlük) yazan bir ilan gösterilmeye başlandı.

Öte yandan, PKK'ya bağlı AvusturyaFEYKOM/Demokratik Kürt Toplum Merkezi tarafından 'Önderliğe Özgürlük' sloganı ve Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle 1 Ekim'de Viyana'da yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde göstericiler ile Türkiye kökenli şahıslar arasında çıkan tartışmada Suriyeli Kürt bir eylemci 3 kişiyi bıçakla yaraladı.