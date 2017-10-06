06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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“Erdoğan, Adnan Hoca'nın dosyasını istemiş”

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“Erdoğan, Adnan Hoca'nın dosyasını istemiş”
Adnan Oktar’ın bugüne kadar FETÖ yargısı tarafından korunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar’ın dosyasını istediği ileri sürüldü.
“Erdoğan, Adnan Hoca'nın dosyasını istemiş” “Erdoğan, Adnan Hoca'nın dosyasını istemiş” “Erdoğan, Adnan Hoca'nın dosyasını istemiş”

Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde Adnan Oktar’la ilgili şok iddialar gündeme getirdi. İddiaların sahibi ise Semin Babuna.

Önkibar’ın köşesinde yer alan açıklamalar göre anne Semin Babuna, 4 evladının Adnan Oktar tarafından elinden alındığını, Adnan Oktar’ı düne kadar FETÖ yargısının koruduğunu, Adnan Oktar’la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dosya sunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Adnan Oktar’dan hazzetmediğine şahit olduğunu ileri sürdü.

1-131.gifSabahattin Önkibar’ın “Tayyip Erdoğan, Adnan Hoca'nın dosyasını istemiş” başlıklı yazısı aynen şöyle:

“Dört evladı Adnan Hoca’nın müridi olan Semin Babuna aradı:

- “Sabahattin bey telefonunuzu gazetenizden aldım. Bugünkü “Kedicikler ve Erdoğan” başlıklı yazınıza teşekkür ederim.”

Bayan Babuna devam etti:

-“Kocam öldü..Tek bir çocuğum cenazesinde yoktu.. O adam (Adnan Oktar) çocuklarımızı bizden

kopardı..”

Semin Hanım ara vermiyor:

- “O adam (Adnan Hoca) cocuklarımızın şahsiyetini ve mallarını elinden aldı.. Merter’deki dükkanları sattırıp parasına el koydu. Biz aile olarak inançlı insanlarız ama o adamın islamı, Kur’an ve Hazreti Muhammed’in gerçek Müslümanlığı değil, başka bir din..”

Sordum:

- “Kocanız merhum Cevat Babuna Tayyip Erdoğan’ı tanır mıydı?”

- “Evet, yakından tanırdı.”

- “Peki siz bu durumu Tayyip beye iletmeyi düşünmediniz mi?”

- “Tayyip beyle görüştük.”

- “Nasıl?”

- “Arandık ve Tayyip beyin bizimle görüşeceği söylendi... Ben de torunum Emre Ertüzün ile birlikte gidip görüştüm.”

- “Sonra?”

- “Onlarla alakalı dosyayı Cumhurbaşkanımıza verdim.. Bunları düne kadar FETÖ yargısı koruyordu. Şimdi onlar yok ve gereği yapılır diye ümit ediyorum. Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim.”

Telefonda bize aktarılanları yorum yapmaksızın aynen sunuyoruz.

Adnan Oktar ve Babuna ailesinin 4 çocuğu cevap verirse sütunumuz açıktır.”

 

 
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