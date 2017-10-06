'Rahatsızız' diyen ABD'ye Türkiye'den jet cevap

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un firari savcı Zekeriya Öz ve bazı 'FETÖ' şüphelisi polisler ile iletişim kurduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.



ABD 'RAHATSIZIZ' DEMİŞTİ

Metin Topuz'un tutuklanması üzerine dün ABD büyükelçiliği açıklama yaptı ve, 'Çalışanların tutuklanmasından rahatsızlık duyulmaktadır. Çalışanımıza yönelik temelsiz iddialar ortaklığımızı baltalamaktadır' denildi.

BAKAN'DAN JET CEVAP: ELİMİZDE CİDDİ VERİLER VAR



Katıldığı canlı yayında ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda şunları söyledi;



"Metin Topuz bir Türk vatandaşı. ABD Büyükelçiliği'nin Bakanlığa verdiği listedeki çalışanlar arasında Metin Topuz diye bir isim yok, onların çalışanı olarak görünmüyor. ABD bu ismi bakanlığa bildirmedi. Metin Topuz'la ilgili ciddi veriler var. Yargı burada işini yaptı. Suçu işleyen kişi nerede çalışırsa çalışsın müdahale edilir



TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ, ABD ANLAMALI

Bir kere Topuz'un istihdamı yanlış. ABD önce bu ismin nasıl Türk makamlarına bildirilmeden büyükelçilikte çalıştırıldığı üzerinde kafa yormalılar.Elçiliğin tepkisini doğru bulmuyorum. Türk yargısı bağımsız, ABD bunu anlamalı.Bu bir siyasi tasarruf değildir, yargının tasarrufudur. ABD'de FETÖ'yü iade edin dediğimizde bizim yargımız bağımsız, Cumhurbaşkanımızın korumalarına hatta orada bile olmayanlara işlem yapıldığında söylüyoruz diyorlar ki bizim yargımız bağımsız. Türkiye'de bir şey olduğunda Türk yargısı bağımsız niye demiyorsunuz?"