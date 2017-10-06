ABD'den Barzani'ye destek! 'Türkiye saldırırsa...'

ABD Kongre Üyesi Steve King'den Barzani'ye destek geldi. King, Irak, Türkiye ve İran’ın IKBY'ye saldırması ihtimaline karşı Amerika’nın sessiz kalmayacağını söyledi.

ABD Kongre Üyesi Steve King, “Birkaç gündür ABD Dışileri Bakanı Rex Tillerson ile görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Tillerson,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığına ilişkin açıklama yapacak” dedi.

Barzani'ye yakın medya kuruluşu Rûdaw’a konuşan ABD Kongre Üyesi Steve King, Irak, Türkiye ve İran’ın IKBY’ne saldırması ihtimaline karşı Amerika’nın sessiz kalmayacağını belirterek şunları söyledi.

DÜŞMANCA

“Bence, Türkiye ya da Kürdistan’ın herhangi bir komşusunun Kürdistan’a karşı askeri güç kullanması halinde bu, düşmanca bir davranış olarak algılanacaktır. Böyle bir durum ABD’nin tavrını da değiştirecek. Ayrıca, söz konusu ablukalarla özgür olmak isteyen halklar cezalandırılamaz. Bu durum ABD’nin değerlerine aykırıdır. Bunun için de söz konusu ablukaların kaldırılması gerekiyor."