06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Planlanandan erken tamamlanacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesinin planlanandan erken tamamlanacağını açıkladı.
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Planlanandan erken tamamlanacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Planlanandan erken tamamlanacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Planlanandan erken tamamlanacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Planlanandan erken tamamlanacak

Çanakkale Boğazı denizaltı boru döşeme kısmının Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nda (TANAP) için kritik bir köşe taşı olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak,"Hakikaten çalışmalar son hızıyla, son sürat devam ediyor. İnşallah istediğimiz bu planlamayla giderse hesaplanandan, planlanandan daha erken tamamlanacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi Çanakkale Boğazı denizaltı geçiş çalışmalarının yapıldığı gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında projeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Albayrak, Türkiye ve Avrupa için dünya enerji arz güvenliği noktasında  çok önemli bir proje olarak nitelendirdiği TANAP'ta, Çanakkale Boğazı denizaltı  boru döşeme işleminin proje için kritik köşe taşlarından biri olduğunu söyledi.

Albayrak, TANAP'ın Azerbaycan-Türkiye özelinde olmak üzere Avrupa ve doğalgaz arz güvenliği açısından hayati ve tarihi bir proje olduğuna işaret etti. Hem geçmiş bakanlar ve bürokratlar hem de şu anda görevde olan bürokratların TANAP projesi için büyük mesai ortaya koyduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Hakikaten çalışmalar son hızıyla, son sürat devam ediyor. İnşallah  istediğimiz bu planlamayla giderse hesaplanandan daha erken tamamlanacak. Bu  projenin her aşamasında biz Türkiye olarak çok büyük inisiyatifler aldık, büyük  efor sarfettik. Bugün de, TANAP projesinin çok kritik önemdeki teknik  ayaklarından bir tanesi olan Çanakkale Boğazı denizaltı geçişi noktasında  boruların döşenmesini, planlı, teknik ve hakikaten tam anlamıyla güvenli bir  şekilde yerine yerleştirilmesi çalışmalarını yerinde izledik. Bugün 1261'inci  borunun ki bu hakikaten anlamlı bir sayı, yerleştirilme çalışmalarını yerinde  izledik. Çok başarılı bir ekip çalışması söz konusu bu proje kapsamında, gerek  Malezyalı firma gerekse tüm paydaşların çabasıyla inşallah TANAP yönetimiyle  birlikte projenin yüzde 80'inden fazlası tamamlandı. İnşallah, önümüzdeki sene  Türkiye ayağı, 2020'nin ilk çeyreğinde de Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) kısmının tamamlanmasıyla da Azeri gazının Avrupa piyasalarında hayat  bulmasına şahitlik edeceğiz. Türkiye olarak her zamankinden daha fazla ve yoğun  çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah, ülkemiz için dünya enerji ve gaz piyasaları  için hayırlı bir proje olur. Biz herzaman dediğimiz gibi 'Durmak yok, çalışmaya  devam' diyoruz."

TANAP PROJESİ

Toplam bin 850 kilometre uzunluğa sahip olacak TANAP, yıllık 16 milyar  metreküp doğalgaz taşıyacak. Söz konusu miktarın 6 milyar metreküpünün  Türkiye'nin talebinin karşılanması için kullanılması, 10 milyar metreküplük  kısmının da TAP ile Avrupa'da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Projeyle gelecek yıl haziran veya temmuz ayında Türkiye'ye ilk gazın  taşınması planlanıyor.

3 BİN 100 ADET ÇELİK BORU KULLANILIYOR

Projenin deniz geçişi her biri yaklaşık 19 kilometre uzunluğunda 36  inç çapında ikiz boru hattı sisteminden oluşuyor. Hattın Anadolu tarafı kara  yaklaşımı, Çanakkale ili Biga ilçesinin 5 kilometre batısında, Avrupa tarafı kara  yaklaşımı Tekirdağ ili Şarköy ilçesinin 13 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Maksimum su derinliği 65 metre olan deniz geçişinde her biri yaklaşık  12 metre uzunluğunda 100 milimetre, 80 milimetre ve 60 milimetre kalınlığında  beton kaplamalı 3 bin 100 adet çelik boru kullanılıyor. İkiz boru hattının  Anadolu tarafı kara yaklaşımında borular 5 metre aralıklı olarak döşeniyor. Açık  denizde mesafenin artmasıyla birlikte, iki boru hattı arasındaki uzaklık 100  metreye çıkarken boru hatlarının Avrupa tarafı kara yaklaşımında aralık yeniden 5  metreye iniyor.

Deniz geçişinde borular, bu amaç için özel inşa edilmiş gemi üzerinde  bulunan kaynak istasyonlarında birbirine bağlandıktan sonra geminin arka ucuna  monte edilen bir kiriş (stinger) vasıtasıyla denizin tabanına indiriliyor. TANAP  Projesi'nde bu çalışma "S-lay" metodu kullanılarak gerçekleştiriliyor. Boru  segmentinin gemideki kiriş (stinger) ve deniz tabanı arasında "S” bicimi  almasından dolayı bu ismi alan yöntem daha çok su derinliği fazla olmayan deniz  geçişlerinde kullanılıyor.

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