06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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ABD'den flaş 'Körfez' kararı!

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ABD'nin üst düzey askeri yetkilisi Katar krizi sebebiyle Körfez ülkeleriyle ortak tatbikatları sona erdirmeye karar verdiklerini açıkladı.
ABD'den flaş 'Körfez' kararı!
ABD'den flaş 'Körfez' kararı! ABD'den flaş 'Körfez' kararı! ABD'den flaş 'Körfez' kararı!

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) bugün 6 Ekim’de yayınlanan haberine göre, ABD'li bir askeri yetkili Katar'ın içinde bulunduğu diplomatik kriz sebebiyle Körfez ülkeleri ile yapılan bazı tatbikatların durdurulduğunu açıkladı.

AP'ye konuşan ABD askeri yetkilisi Albay John Thomas, "Bölgesel çıkarlar için bazı askeri tatbikatları yapmaktan çekindik" dedi. Thomas, "Bölgede güvenlik ve istikrar sağlayacak ortak çözümler üretmek için tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

ABD yönetimimin söz konusu kararının Rusya'yı ziyaret eden ilk Suudi Kralı olan Selman'ın Putin ile görüşmesinin ardından iki ülkenin S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda anlaştığının basına yansımasının ardından gelmesi ise dikkati çekti.

YAŞANAN KÖRFEZ KRİZİ

Katar krizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı ziyaretinden sonra patlat vermişti. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mısır ve Bahreyn olmak üzere birçok ülke, Katar ile ilişkilerini kesme yoluna gitmişti. Komşuları tarafından kara, hava ve deniz sınırları kapatılarak ambargo altına alınan Katar'a en büyük destek, Türkiye ve İran'dan gelmişti. 

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