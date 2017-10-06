Cenk Tosun'a sitem! 'Premier Lig'e gelseydin'

Beşiktaş'ın skorer forveti Cenk Tosun için Hollandalı teknik direktör Frank De Boer'in ilginç bir sitemde bulunduğu ortaya çıktı.

Hollanda basını, Crystal Palace'tan kovulan G.Saray'ın eski oyuncularında, yeni teknik direktör Frank De Boer'in Türkiye'deki tanıdıkları aracılığıyla Cenk Tosun'la temasa geçtiğini yazdı. Haberde; sezon başında Cenk Tosun'u, o zaman henüz görevde olduğu Crystal'a götürmek isteyen tecrübeli teknik adamın, "Eğer seni istediğimde İngiltere'ye gelseydin; hem ben görevde olurdum, hem de sen Premier Lig'in yıldızıydın" dediği iddia edildi.

Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde Premier Lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve ilk 4 haftada ne puan alabilen, ne de gol atabilen C. Palace, ardından Roy Hodgson yönetiminde de kötü gidişini sürdürdü ve 3 maçını da kaybetti.