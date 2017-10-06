Cenk Tosun'a sitem! 'Premier Lig'e gelseydin'

Hollanda basını, Crystal Palace'tan kovulan G.Saray'ın eski oyuncularında, yeni teknik direktör Frank De Boer'in Türkiye'deki tanıdıkları aracılığıyla Cenk Tosun'la temasa geçtiğini yazdı. Haberde; sezon başında Cenk Tosun'u, o zaman henüz görevde olduğu Crystal'a götürmek isteyen tecrübeli teknik adamın, "Eğer seni istediğimde İngiltere'ye gelseydin; hem ben görevde olurdum, hem de sen Premier Lig'in yıldızıydın" dediği iddia edildi.
Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde Premier Lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve ilk 4 haftada ne puan alabilen, ne de gol atabilen C. Palace, ardından Roy Hodgson yönetiminde de kötü gidişini sürdürdü ve 3 maçını da kaybetti.