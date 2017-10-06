Aboubakar o videoyla ilgili ilk kez konuştu!

Porto forması giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçının ardından siyah beyazlıların soyunma odasındaki görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Porto dergisine konuşan Aboubakar, konuyla ilgili özür dilerken; "Maçtan sonra eski takım arkadaşlarımı selamlamak için soyunma odasına gittim. Eskiden yaptığım gibi herkes dans etmeye başladı ve üzerime atladı. Gülmeye başladılar, Porto'nun yenilgisinden sonra buna dayanamadım ve gerçekten üzgündüm. Ryan Babel kamerayı aldı ve çekim yapmaya başladı. Ve bunu kasıtlı olarak yapmadı, yalnızca uzun zamandır birbirimizi görmediğimiz gerçeğini kaydetmek için yaptı" dedi.

Kamerunlu golcü şöyle devam etti: "Oraya bir şey yapmak için gitmedim ve sonucun bu şekilde olacağını tahmin etmemiştim. Kimseyi kırmak için yapılmış bir jest değildi. Bir kez daha; başkandan, takım arkadaşlarımdan, yönetimden ve taraftarlardan özür dilerim"

Aboubakar ayrıca sezon başında Porto'ya geri dönmek istemediğini ancak teknik direktör Sérgio Conceição'nun göreve gelmesiyle her şeyin değiştiğini vurgulayarak, "Porto'ya dönmek istemediğimi söylediğim doğru çünkü eski teknik direktörün davranış şekli bana çok dokunmuştu. Yeni gelen teknik direktör beni motive etti, çağırdı ve cesaretlendirdi. Bana çok güvendiğini gösterdi, beni motive etti ve bana güven aşıladı, böylece projeye entegre hissettim. Sadece teknik direktörümüzü değiştirmedik, birçok başka şeyi değiştirdik ve Porto'nun bu sezon harika işler yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.