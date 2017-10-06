06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Oğuzhan için karar! FIFA'ya gidiyorlar!

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Oğuzhan için karar! FIFA'ya gidiyorlar!
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'a 'Seni Çin'e götürebilirim. Büyük paralar kazanırsın' teklifini izinsiz yapan menajeri FIFA'ya şikayet etme kararı aldı.
Oğuzhan için karar! FIFA'ya gidiyorlar! Oğuzhan için karar! FIFA'ya gidiyorlar! Oğuzhan için karar! FIFA'ya gidiyorlar!

Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup'a menajerlerin gösterdiği yakın ilgi, yönetimin keyfini kaçırdı. Menajerler, senelik 1.5 milyon euro'ya oynayan Oğuzhan'ın, kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılardan Oğuzhan için yetki belgesi isteyen İtalyan bir menajer, kulüpten habersiz genç oyuncu ile bir görüşme yaptı ve "Çin'de bile bu paralar emeklilere verilirken, sen bedava oynuyorsun. Bunu düzeltebilirim" dedi.

Oğuzhan ise bu durumu bizzat Başkan Fikret Orman'la paylaştı. Oğuzhan'ın bu sözleri üzerine Başkan, "Yola bizimle devam edeceksin" garantisini verirken; oyuncuların menajerlerle görüşmelerine yasakladı, hatta bu teklifi yapan İtalyan menajeri de FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. (Fotomaç)

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