Türkiye'den flaş Irak kararı!

Irak'ın Ankara Büyükelçisinden bir son dakika açıklaması geldi. Büyükelçi Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdatı ziyaret edeceğini açıkladı.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, "Başbakan Binali Yıldırım, kısa süre içinde Bağdat'ı ziyaret edebilir. Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" dedi.

GEREKİRSE GÜÇ KULLANACAĞIZ

'Her türlü ortak askeri operasyon için önce Başika konusunun çözülmesi gerektiğini söyleyen İbrahim el Alevi, "Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanacağız. Türkiye ile yaptığımız tatbikat da buna bir hazırlık" dedi.

İKİ ÜLKE DE KAZANACAK

Bağdat ile Türkiye arasındaki petrol alışverişiyle ilgili ise "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. İki ülke için kazan kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

YENİ SINIR KAPISI İÇİN ÇALIŞMALAR VAR

"Halk Bankası'nda tutulan petrol doğalgaz paraları konusunda Yıldırım'ın ziyareti sırasında bir çözüm bulmayı planlıyoruz" diyen İbrahim el Alevi, " Yeni sınır kapısının Irak'ın Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışma yürütülüyor. Fişabur petrol boru hattının hemen yanında olacağı için buranın güvenliğinin de daha rahat sağlanacağı söylenebilir" şeklinde konuştu.