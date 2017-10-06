Arsenal, Abdülkadir Ömür'ün peşine düştü!

Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans ile adından söz ettiren 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsene Wenger, genç yeteneklere olan ilgisiyle biliniyor. Fransız çalıştırıcı Türkiye'de yeteneğiyle adından söz ettirmeye başlayan o ismi markaja aldı.



İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre Abdülkadir Ömür, Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in radarına girdi. Genç futbolcuları transfer etmesiyle meşhur olan Wenger'in Abdülkadir'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu ise yaptığı açıklamada ''Arsenal, Abdülkadir'i transfer etmek istiyor. Duyduğuma göre Atletico Madrid'in de kendisine bir ilgisi var. Ama Arsenal, Abdülkadir'i transfer etmek için daha şanslı. Wenger, genç futbolcuları keşfetmeyi çok iyi biliyor. Abdülkadir, Avrupa'da daha çok gelişecektir'' şeklinde konuştu.

Orta sahanın sağ kanadında ve ortasında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 kez giydiği Trabzonspor formasıyla 2 asist yaptı. (Sporx)

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsene Wenger, genç yeteneklere olan ilgisiyle biliniyor. Fransız