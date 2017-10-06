06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Türkiye - İzlanda maçında muhtemel 11'ler

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Türkiye - İzlanda maçında muhtemel 11'ler
A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 9. maçında bu akşam sahasında İzlanda ile karşılaşacak.
Türkiye - İzlanda maçında muhtemel 11'ler Türkiye - İzlanda maçında muhtemel 11'ler Türkiye - İzlanda maçında muhtemel 11'ler

Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, üç maçlık galibiyet serisinden sonra Ukrayna deplasmanından mağlubiyetle ayrılmış, sahasında Hırvatistan'ı yenerek yeniden Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmüştü. Grupta yaptığı 8 maçın dördünü kazanan milliler, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 14 puanla 3. sırada bulunuyor. A Milli Takım, İzlanda'yı mağlup ederek, 2 puan önündeki rakibini geçmek ve Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşımak istiyor.

İzlanda ise grupta oynadığı 8 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puanla ikinci sırada bulunuyor. 

Grupta bu akşam Hırvatistan-Finlandiya ve Kosova-Ukrayna karşılaşmaları oynanacak.

Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, FIFA'dan aldığı 1 maç men cezası nedeniyle İzlanda karşısında takımın başında yer alamayacak.

Türkiye'nin deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Rumen teknik adam, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.

Lucescu'nun tribünden takip edeceği mücadelede, yardımcı antrenör Tayfur Havutçu saha kenarında olacak.

Rumen teknik adam, Finlandiya deplasmanında ise yedek kulübesindeki yerine geçebilecek.

TÜRKİYE - İZLANDA

SAAT: 21:45
YAYIN: tv8
STAT: Yeni Eskişehir Stadı
HAKEM: Szymon Marciniak (Polonya)

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Volkan, Kaan, Serdar Aziz, Çağlar, Caner, Mehmet Topal, Nuri, Arda, Oğuzhan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason,  Sigurdsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bödvarsson
TEKNİK DİREKTÖR: Heimir Hallgrimsson

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