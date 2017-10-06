06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 06:59Öğle 12:59İkindi 16:10Akşam 18:47Yatsı 20:06
    • 24°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 104.137 -0.19
  • Altın: 148,005 1.24
  • Dolar: 3,6142 0.99
  • Euro: 4,2375 1.11

Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı?

»
Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı?
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, futbolcuları Tolga Ciğerci'yi, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı? Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı? Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı?

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, futbolcuları Tolga Ciğerci'yi,Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Doktor Yener İnce, GS TV'de katıldığı programda Tolga Ciğerci'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tolga'nın, başparmağının bir eklemindeki kapsül zedelenmesi nedeniyle operasyon geçirdiğini anlatan İnce, "Tolga'nın daha önce ayağında farklı rahatsızlıklar vardı. Bizim de dikkat etmemiz gereken bir süreçti. Östersunds maçı sonrası 6-7 maç sonunda bir değerlendirme yaptık. Ödemdeki artıştan dolayı durması gerektiğini tespit ettik. Bunu teknik ekiple ve milli takımdaki sağlık heyetiyle paylaştık. Sadece burada değil Almanya'da da takip edildiği klinikteki doktorların da fikirlerini aldık. Durması gerektiğine dair ortak bir karar verdik." ifadelerini kullandı.

Doktor İnce, Tolga'da eklem çevresinde tehlikeli bir periyoda giden bir ödem olduğunun altını çizerek, "Tolga'nın 3-4 ayı bulacak bir süreçte oynamaması ihtimalindense 1-2 haftalık bir periyotta ara vermesini uygun bulduk. Aramıza katıldı ama tedavisi devam edecek. Tedavi arasında antrenman yaptıramıyoruz ve maç oynatamıyoruz. Milli maç arası bizim için bir şans oldu. Fikir belirtmem çok doğru olmaz, Konya maçını bilmiyorum ama Tolga'nın Fenerbahçe derbisine yetişmesi için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

İnce, kadrodaki oyuncularda ciddi bir sakatlık bulunmadığını hatırlatarak, "Milli takımlara giden oyuncular dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Sakatlık ve ciddi bir sorun da yok. Eray'ın iç yan bağlarında bir esneme olmuştu onun özel çalışması devam ediyor. Bazı oyuncularımızı özel çalıştırıyoruz. Milli takım arası da fırsat oldu. Aramıza geç katılan oyuncular var. Koruyucu hekimlik adına ileriki dönemlerde sakatlanmamaları ya da sakatlık riskini azaltmak adına Mariano ve Latovlevici ile özel çalışıyoruz. Çok şükür özel bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

İnce, milli takımlara giden oyuncuların durumlarını da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Futbol tarihinde ilk! Ömürlük sözleşme yapıldı!Futbol tarihinde ilk! Ömürlük sözleşme yapıldı!Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andres Iniesta'nın kontratını uzattı.
TFF 1. Lig'de bir istifa daha!TFF 1. Lig'de bir istifa daha!Manisaspor, Sait Karafırtınalar ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdıklarını açıkladı.
Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı?Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı?Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, futbolcuları Tolga Ciğerci'yi, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Türkiye - İzlanda maçında muhtemel 11'lerTürkiye - İzlanda maçında muhtemel 11'lerA Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 9. maçında bu akşam sahasında İzlanda ile karşılaşacak.
Arsenal, Abdülkadir Ömür'ün peşine düştü!Arsenal, Abdülkadir Ömür'ün peşine düştü!Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans ile adından söz ettiren 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.
Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı!Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı!Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı.
  • Oğuzhan için karar! FIFA'ya gidiyorlar!06 Ekim 2017 Cuma 13:36
  • Van Persie vakası! Sakat mı alındı?06 Ekim 2017 Cuma 13:35
  • Aboubakar o videoyla ilgili ilk kez konuştu!06 Ekim 2017 Cuma 13:34
  • Cenk Tosun'a sitem! 'Premier Lig'e gelseydin'06 Ekim 2017 Cuma 13:33
  • Müjdeyi verdi! Efsane salon yıkılıyor, yerine...06 Ekim 2017 Cuma 13:32
  • G.Saray'ın yeni yıldızından Türkiye çıkışı: Dışarıda anlatılanlar yalan06 Ekim 2017 Cuma 11:40
  • Yönetim Aykut Kocaman'la masaya oturdu!05 Ekim 2017 Perşembe 13:27
  • O ülkeye Türk akını! Her şey bayrak için!05 Ekim 2017 Perşembe 13:20
  • Fenerbahçe 7. kez sezonun en büyüğü!05 Ekim 2017 Perşembe 12:01
  • Obra: Geliştirmemiz gereken çok şey var!05 Ekim 2017 Perşembe 11:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri