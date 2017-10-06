TFF 1. Lig'de bir istifa daha!

Manisaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Manisaspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve yönetim kurulumuz arasında yapılan görüşmeler sonrasında Karafırtınalar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Karafırtınalar ve ekibine kulübümüz için vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Sezona 2 mağlubiyetle başlayan ancak arkasından aldığı Gaziantepspor ve Boluspor galibiyetleriyle rahatlayan Manisaspor, son 3 haftada aldığı tek farklı mağlubiyetlerle TFF 1. Lig'de 15. sıraya kadar inmişti.