Ziraat Bankası şubelerinde 2 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek olan ilk talep dönemine ait rakamlar, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi. Vatandaş, 2 Ekim'de yaklaşık 15 milyon liralık altınını Ziraat Bankası şubelerine getirdi. Bu da yaklaşık 100 kilo altının yastık altından çıkıp, ekonomiye kazandırıldığı anlımını taşıyor.
HEDEFTE 5 MİLYAR VAR
Analistler yatırımcıya devlet güvencesiyle saklama, ek getiri, vaat eden önce nakit, vergi avantajı ve vade sonunda fiziki altın elde etme olanağı sağlayan tahvillere ilginin önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağını, en az 5 milyar liralık altının bu operasyonla ekonomiye kazandırılacağını belirtiyor. Yatırımcılar, dört ayrı ihraç programı çerçevesinde, Ziraat Bankası'nın 81 ilde ve 245 ilçede bulunan 331 şubesinde talepte bulunabilecek. Bugün sona erecek birinci etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin tasarruf açığı olduğuna ve bunun da Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiğine dikkat çekerek, uygulamanın ilk gün itibarıyla ciddi ilgi gördüğünü söyledi.
VATANDAŞ DOLAR SATTI
Altın tahviline ilgi gösteren vatandaş, Kuzey Irak'taki gayrimeşru referandum sonucu doların değer kazandığı 22-29 Eylül arasındaki haftada döviz satışına geçti. Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 29 Eylül ile biten haftada lokallerin kurdaki yükselişe paralel dolarlarını bozdurmasıyla 2.04 milyar dolar azalarak 165.5 milyar dolar oldu.
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Sadece 1 günde 100 kilo altın çıktı!
Ziraat Bankası şubelerinde 2 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek olan ilk talep dönemine ait rakamlar, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi. Vatandaş, 2 Ekim'de yaklaşık 15 milyon liralık altınını Ziraat Bankası şubelerine getirdi. Bu da yaklaşık 100 kilo altının yastık altından çıkıp, ekonomiye kazandırıldığı anlımını taşıyor.
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