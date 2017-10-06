06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Üzerinden tankla geçen hainler belirlendi!

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Üzerinden tankla geçen hainler belirlendi!
15 Temmuz gecesi İstanbul'da sokağa çıkan ve tankların altına yatan Sabri Ünal'ın yaralanmasına sebep olan tank şoförleri, sanık savunmalarının alınmasının ardından tespit edildi.
Üzerinden tankla geçen hainler belirlendi! Üzerinden tankla geçen hainler belirlendi! Üzerinden tankla geçen hainler belirlendi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak amacıyla 15 Temmuzgecesi İstanbul'da sokağa çıkan ve tankların altına yatan Sabri Ünal'ın yaralanmasına sebep olan tanklar ve sürücüleri belli oldu. 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada bu hafta görülen duruşmalarında alınan sanık savunmaları ve kamera görüntüleri neticesinde mahkeme heyeti, 15 Temmuz gazisi Ünal'ın yaralanmasına sebep olan 2 tankı tespit etti. 

İlk tankı sanık eski Uzman Çavuş Emre Ersan'ın kullandığı, tankın araç komutanlığını eski Uzman Çavuş Servet Demir'in yaptığı, aynı zamanda tankta firari eski Yarbay İrfan Arat'ın da bulunduğu belirlendi. 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada bu hafta görülen duruşmalarında alınan sanık savunmaları ve kamera görüntüleri neticesinde mahkeme heyeti, 15 Temmuz gazisi Ünal'ın yaralanmasına sebep olan 2 tankı tespit etti.

İlk tankı sanık eski Uzman Çavuş Emre Ersan'ın kullandığı, tankın araç komutanlığını eski Uzman Çavuş Servet Demir'in yaptığı, aynı zamanda tankta firari eski Yarbay İrfan Arat'ın da bulunduğu belirlendi.

Sabri Ünal'ın altına yatarak durdurmaya çalıştığı ikinci tankta sürücü olarak sanık eski Uzman Çavuş Mehmet Kambur'un bulunduğu, araç komutanının ise eski Üsteğmen Ali Demirci olduğu mahkeme tarafından tespit edildi.

Böylece soruşturma aşamasında tespit edilemeyen tanklar, sanıkların savunmalarının ardından belirlenmiş oldu.

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