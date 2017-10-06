Hazırlıklar hızlandı! Komutanlar sınırda!

KUZEY Irak'taki referandum gerginliği ve İbdib'in temizlenmesi ile ile ilgili sıcak saatlerin yaşandığı günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır birliklerini denetlemeye çıktı.
Orgeneral Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sabah saatlerinde askeri uçakla Van'a gitti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.