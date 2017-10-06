Moody's'ten otomobil devine şok!

Moody's Investors Service, Honda Motor'un uzun vadeli kredi notunu A1'den A2'ye indirdi. Görünümü 'durağan' olarak belirledi.

Moody's Honda'nın kredi notunu olası bir indirim için 7 Temmuz'da izlemeye almıştı.



Moody's Başkan Yardımcısı Motoki Yanase, "Honda'nın otomotiv bölümünün karlılığı muhtemelen global benzerleriyle aynı veya daha düşük seviyede olmaya devam edecek, bu durum A1 seviyesinde bir kredi notu ile aynı doğrultuda değil" değerlendirmesini yaptı.