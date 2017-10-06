Adalet Bakanı Gül, (FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin) ''Kısa bir süre önce sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani şekli anlamda iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır. Olası bir neden olması halinde iadesi zaten mümkündür. Bütün deliller, klasörler Amerika makamlarına ulaştırılmıştır. Şu an bir hukuk devletine, 'demokrasiyi merkeze aldığını' ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktır. Biz de ABD'den Türkiye'deki 250 cana kıymış ve bu mahkeme kararlarıyla da belgelenmiş, delili olan bu terör örgütü elebaşının iadesini istiyoruz.'' dedi.
06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
- PKK'lıların yakalanması CHP-HDP'yi rahatsız ettiIKBY'den Türkiye açıklaması! Askeri operasyon...Moskovo Borsası'nda Türk Lirası dönemiKapı kapı dolaşıyorlar!Dolar'ın ateşi yükseldi!Düzce'nin yeni belediye başkanı belli oldu!Washington Post: Trump anlaşmayı bozacakMoody's'ten otomobil devine şok!ABD büyükelçisinden küstah sözler!Bakan'dan flaş FETÖ elebaşı 'Gülen' açıklaması!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 05:34 Güneş 06:59 Öğle 12:59 İkindi 16:10 Akşam 18:47 Yatsı 20:06
- 24°C Adana
- 20°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 16°C Amasya
- 16°C Ankara
- 23°C Antalya
- 18°C Artvin
- 24°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 104.137 -0.19
- Altın: 148,005 1.24
- Dolar: 3,6142 0.99
- Euro: 4,2375 1.11
Bakan'dan flaş FETÖ elebaşı 'Gülen' açıklaması!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'lıların yakalanması CHP-HDP'yi rahatsız ettiMuğla'da 2 günde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bugün 2 terörist köşeye sıkıştırıldı. HDP ile CHP ise askerlere tepkili.
Düzce'nin yeni belediye başkanı belli oldu!Düzce Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, AK Parti'nin adayı Dursun Ay Düzce Belediye Başkanlığı'na seçildi.
ABD büyükelçisinden küstah sözler!John Bass, ABD İstanbul konsolosluğunun bir yerel görevlisinin casusluk suçlaması ile tutuklanmasına ilişkin hükümetten bazılarının "intikam peşinde” olduğunu öne sürdü.
Bakan'dan flaş FETÖ elebaşı 'Gülen' açıklaması!Adalet Bakanı Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Hazırlıklar hızlandı! Komutanlar sınırda!Silopi'deki tatbikat devam ederken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla sınır birliklerini denetlemeye gitti...
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Üzerinden tankla geçen hainler belirlendi!
- Japon gazeteci çok çalışmaktan öldü
- Cinayet şüphelisi: Hakettiği için öldürdüm
- 1 yaşındaki oğlunun elinde sigara söndürüp...
- Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı aynı!
- Gece ilacı yuttu, bir daha uyanamadı!
- Korkunç saldırı! Yüzünü yedi...
- 'Üzerimde bomba var' deyip bağırdı!
- Yunanistan'a kaçarken yakalandı
- '2048'den geliyorum' dedi, tutuklandı
- Tüm gözler Diriliş Ertuğrul'da
- Naim Süleymanoğlu'ndan güzel haber geldi!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.