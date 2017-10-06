Kapı kapı dolaşıyorlar!

Türk firmalarının Almanya’da yatırım yapmasını isteyen Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Türkiye’de yatırımcı avına çıktı.

Türk ekonomisindeki büyüme Almanların iştahını kabartıyor. Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden bir heyet İstanbul ve İzmir’de Türk iş dünyasına yatırım olanaklarını anlatmaya hazırlanıyor. 10 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da Türk işadamları ile bir araya gelecek olan heyet, 11 Ekim 2017 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri’nde Ege iş dünyası temsilcilerine Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin yatırım fırsatlarını anlatacak.

Mecklenburg – Vorpommern Eyaleti’ nin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph’un sunum yapacağı toplantıda

‘Türkiye ve Mecklenburg – Vorpommern Eyaleti arasındaki ticari ilişkiler’ ve ‘Birinci elden başarı hikayeleri’ konulu sunumlar da gerçekleştirilecek.



MECKLENBURG – VORPOMMERN EYALETİ AVRUPA’NIN KALBİNDE



Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nin Avrupa’nın kalbinde merkezi bir konuma sahip olduğu belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, MecklenburgVorpommern Eyaleti’nin Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ile İskandinavya arasında köprüler oluşturduğunu, Mecklenburg-Vorpommern’in son 20 yılda, çeşitli sektör yatırımcıları için cazip bir konum haline geldiğini kaydetti.



Türkiye ile Almanya arasında ticaretin gelişmesi için her fırsatı değerlendirdiklerini dillendiren Ünlütürk, geçtiğimiz Mayıs ayında Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, “Türk-Alman Ekonomi Günü”nü Ege İhracatçı Birlikleri’nde başarılı bir şekilde organize ettiklerini hatırlattı.



Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nin modern altyapısı, uygun ticari ve endüstriyel alanları, Baltık Deniz’ine doğrudan erişim, ideal otoyolları, demiryolu, deniz ve hava bağlantıları sayesinde ekonomik olarak Avrupa’nın en gelişmekte olan bölgesine dönüştüğü bilgisini paylaşan Ünlütürk, “Birinci sınıf altyapı, eğitim ve araştırma tesisleri, lojistik ağlar açıkça görülüyor. Mecklenburg-Vorpommern bu nedenle tüm yatırımcılar için ideal koşullar sunuyor. Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin en büyük dış ticaret partneri olan Almanya’da yatırım yapmayı düşünen sanayici ve işadamlarımızın toplantıya katılımları yeni işbirliği fırsatlarını doğuracaktır. Yeni başarı hikâyeleri yazmak isteyen işadamlarımız 11 Ekim’de bu toplantıda olmalı. Türkiye ile Almanya arasında tarihe dayanan güçlü bağlar var bu bağlar karşılıklı ticaretimizi arttıracak enerjiyi bize veriyor” diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki toplantıya katılacak olan işadamları Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ve mevcut yatırım ve teşvik imkanları hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri gibi, toplantı sonrasında heyetteki isimlerle bire bir görüşme fırsatını da elde edecek. Toplantıya Almanya İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig'de katılacak ve açılış konuşmasını yapacak.



TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA ALMANYA ZİRVEDE



Türkiye 2016 yılında, Almanya’ya 14 milyar dolar ihracat yapmışken, 2017 yılının 9 aylık döneminde Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz ihracat 2016 yılının 9 aylık dönemine göre yüzde 7’lik artışla 10 milyar 100 milyon dolardan, 10 milyar 817 milyon dolara çıktı.



Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü 3 milyar 237 milyon dolarlık ihracatla Almanya’ya ihracatta lider sektör olurken, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 2 milyar 400 milyon dolarlık ihracatla ikinci sektör oldu. Bu sektörleri, 1 milyar 3 milyon dolarlık ihracatla Demir-Çelik Sektörü, 807 milyon dolar ile Elektrik-Elektronik Sektörü ve 641 milyon dolar ile Kimya Sektörü izledi.