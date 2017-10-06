Washington Post: Trump anlaşmayı bozacak

Amerikan gazetesi, Başkan Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı 12 Ekim'de iptal etmeye hazırlandığını duyurdu. Beyaz Saray, söz konusu habere kaçamak yanıt verdi.

Göreve geldiğinden bu yana İran'la yapılan nükleer anlaşmayı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'tan dengeleri sarsacak bir hamle geliyor.

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump'ın bir önceki başkan Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığını yazdı.

Söz konusu haberde, Trump'ın muhtemelen 12 Ekim'de Ortadoğu üzerine bir konuşma yapacağı ve burada daha kapsamlı bir İran planını ilan edebileceği yer aldı.

Washington Post'a göre, Trump 12 Ekim'deki konuşmasında 'İran'la nükleer anlaşmayı sona erdiriyoruz' diyecek.

Trump yönetimi, 15 Ekim'de İran'ın nükleer anlaşma kurallarına uyup uymadığı konusunda Kongreyi bilgilendirmek zorunda. ABD Başkanı'nın hedefinde, bu tarih dolmadan anlaşmayı kullanım dışı bırakmak ve yerine daha kapsamlı bir strateji koymak var.



BEYAZ SARAY'DAN KAÇAMAK YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın toplantısında Washington Post'un haberine ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Sanders, "Başkan bu konuyla ilgili kararını verdi ve doğru zamanı gelince bunu açıklayacak. Başkanın gündeminde, İran'la ilgili olarak daha kapsamlı bir strateji oluşturmak var. Bu konuda beraber çalıştıkları iyi bir ekip var" dedi.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı 'ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri' olarak niteleyen Trump, Tahran'a karşı sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.