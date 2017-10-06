06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Moskovo Borsası'nda Türk Lirası dönemi

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Moskovo Borsası'nda 2018 ortalarında Türk Lirası da işlem görmeye başlayacak.
Moskovo Borsası'nda Türk Lirası dönemi
Moskovo Borsası'nda Türk Lirası dönemi Moskovo Borsası'nda Türk Lirası dönemi Moskovo Borsası'nda Türk Lirası dönemi

Moskova Borsası, 2018 yılında Türk Lirası/Rus Rublesi ve Japon Yeni/Rus Rublesi paritelerini işleme açmayı planlıyor. 

Moskova Borsası yöneticilerinden Dmitry Piskulov'un yaptığı açıklamaya göre, Japon Yen/Ruble paritesinin 2018 yılının ilk çeyreğinde, Türk Lirası/Ruble paritesinin ise 2018 yılı ortalarında işleme yapılabilir hale gelecek.

Piskulov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle piyasanın Türk Lirası/Ruble paritesinin işleme açılmasına talep gösterdiğini ifade etti.

Dün Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils de ticari ilişkilerde para biriminden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için ödemelerde Türk Lirası'nı da kullanmaya başlayacakları müjdesini vermişti.

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